Milan, contro la Samp nessun tiro nello specchio durante il primo tempo: i precedenti in stagione

Il Milan contro la Sampdoria non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta per tutto il primo tempo: i precedenti in stagione

Quella di ieri contro la Sampdoria è stata una prestazione opaca da parte del Milan, che solo nel finale con Hauge è riuscito a rendere meno amaro un pomeriggio comunque funesto.

Per tutto il primo tempo contro i blucerchiati, gli uomini di Pioli non sono riusciti a inquadrare lo specchio della porta con alcuna conclusione. E’ la terza volta che capita in campionato ai rossoneri: le precedenti contro lo Spezia (a febbraio) e contro l’Atalanta (a gennaio).