Milan, continua il problema del 9 in attesa di Giroud: Rebic stecca

Il Milan torna da Eindhoven con ancora irrisolto il problema del vice-Giroud. Senza il francese l’attacco fatica

Il Milan ha ancora il problema di come sostituire Olivier Giroud. In queste amichevoli senza l’attaccante francese i rossoneri hanno faticato a trovare l’uomo giusto nella zona centrale dell’attacco e la serata di ieri con il PSV non ha fatto eccezione. D’altronde l’ex Chelsea appartiene a quella cerchia degli indispensabili per Pioli insieme a gente come Leao e Theo Hernandez.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ad Eindhoven Pioli ha optato per Ante Rebic come 9 lasciando De Ketelaere nella zona della trequarti. I risultati non sono stati quelli sperati. Il croato ha faticato a trovare gli spazi giusti, calciando due volte e con poca convinzione. Nella mezz’ora finale si è visto Lazetic, che ha avuto un buono spunta sulla fascia ma è sembrato ancora troppo “leggero”. Un suo mancato aggancio in area di rigore ha scatenato la rabbia di Saelemaekers.