Conceicao ritrova un infortunato verso Milan Bologna: potrà essere convocato! Le novità

Conceicao ritrova un infortunato verso il Bologna: potrà essere convocato! Le novità. Segui le ultimissime sul club rossonero

Warren Bondo potrebbe essere pronto a recuperare già per venerdì, dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori da Genoa-Milan, gara giocata e vinta dai rossoneri di Conceicao lunedì sera in trasferta.

La sua pronta guarigione sarebbe un sollievo per la squadra, che potrebbe così contare su un giocatore in più con l’ex Monza che nel caso si candiderebbe per un posto da titolare in vista di Milan-Bologna di venerdì a San Siro. Lo riporta Tuttosport.