Milan, con l’Empoli assalto al secondo posto - Milan News 24

Tempo di Europa League per il Milan, pronto a giocarsela contro lo Slavia Praga nel doppio confronto degli Ottavi di finale. Partirà da San Siro l’assalto alla coppa da parte dei rossoneri, considerati uno dei team favoriti alla conquista del trofeo insieme a Liverpool e Bayer Leverkusen, così come si osserva nei magazine specializzati in scommesse calcistiche in cui è possibile trovare indicazioni e pronostici dettagliati su questi match; ma, nel frattempo c’ è chi pensa al cammino da svolgere in Serie A.

Da questo punto di vista i cugini dell’Inter sembrano praticamente irraggiungibili (c’è un gap di 16 lunghezze), ma è invece assolutamente abbordabile la seconda posizione attualmente in mano alla Juventus ma distante soltanto un punto. Domenica 10 marzo potrebbe essere la giornata giusta per riprovare l’assalto alla posizione d’onore, sfumata qualche settimana fa, successivamente alla sconfitta di Monza e il successivo pari con l’Atalanta, che aveva riportato Pioli e i suoi da -1 a -4 dai bianconeri.

Ora però la distanza è nuovamente ridotta e gli impegni in arrivo per le due antagoniste sono agli opposti. Giroud e compagni infatti ospiteranno al Meazza l’Empoli di Davide Nicola, mentre la Juventus qualche ora più tardi se la vedrà nello stadio amico contro l’Atalanta di Gasperini.

Due avversari dal peso specifico completamente diverso, visti gli obiettivi e gli organici, anche se i toscani andranno presi dai rossoneri con le classiche molle perché dall’arrivo del nuovo tecnico gli azzurri hanno perduto soltanto una volta, peraltro proprio domenica e subendo, di fatto, un solo tiro in porta contro una montagna di occasioni create.

Una sfida che il Milan affronterà con alcune defezioni, in primis quelle degli squalificati Leao e Florenzi, ammoniti nel match con la Lazio con lo status di diffidati, mentre sarà di nuovo disponibile Jovic, che il suo turno di stop lo ha scontato proprio contro i biancocelesti. A rischio giallo ci sarà Hernandez che nel frattempo è entrato in diffida.