Milan Empoli, UFFICIALE la squalifica di due rossoneri: la decisione del giudice sportivo in vista della sfida di domenica a San Siro

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A con un comunicato ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27esima giornata del campionato di Serie A.

Rafael Leao e Alessandro Florenzi, ammoniti rispettivamente al 95′ e 61′ minuto della sfida contro la Lazio, salteranno Milan Empoli per per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Torneranno a disposizione di Pioli per la sfida di campionato contro il Verona.