Milan Como, Mastroianni non ha dubbi: «L’assenza di Rabiot peserà, all’andata ha vinto da solo la partita…»

Milan Como, Mastroianni parla così dell’assenza di Rabiot e riprende la sua incredibile prestazione nel match d’andata

Dopo il prezioso successo ottenuto in casa del Pisa grazie alla perla di Luka Modric, il Milan si proietta verso il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Mercoledì sera a San Siro arriva il Como, una sfida che il giornalista di DAZN Dario Mastroianni, durante il programma “4-2-3-1”, ha definito cruciale per gli equilibri dell’alta classifica. I rossoneri arrivano all’appuntamento con una striscia di 23 partite senza sconfitte, un dato che secondo il telecronista conferisce una forza mentale straordinaria al gruppo di Massimiliano Allegri.

Tuttavia, la gara nasconde insidie non banali, a partire dalle defezioni forzate nel cuore del centrocampo. «Vai a fare una partita complicata contro un Como che arriva da un brutto giro e senza Adrien Rabiot che all’all’andata l’ha vinta da solo, dominando la partita» ha ricordato Mastroianni, sottolineando come la mancanza del francese possa alterare i meccanismi tattici ormai collaudati della formazione milanista.

Milan Como, il fattore Modric e la gestione delle energie di Allegri

Il secondo grande interrogativo riguarda la gestione del “Diez” croato, reduce dalla prodezza di Pisa. Nonostante i giorni di riposo extra rispetto al classico turno domenicale, la strategia di rotazione applicata dal tecnico livornese durante tutta la stagione suggerisce prudenza. «Mi tengo un piccolo dubbio sulla presenza di Modric, per come ha gestito la stagione Allegri: spesso ha alternato il croato nelle partite ravvicinate» ha osservato il giornalista, ipotizzando un possibile turno di riposo per il Pallone d’Oro.

Il Milan ha l’occasione d’oro per accorciare ulteriormente sulla capolista Inter, approfittando del momento di tensione che circonda l’ambiente di Cristian Chivu dopo il caso Bastoni. La consapevolezza acquisita dai rossoneri sarà l’arma in più per superare l’ostacolo lariano, in un match che potrebbe ridefinire le gerarchie non solo per lo Scudetto, ma anche per la zona Champions League. Sarà fondamentale capire se la profondità della rosa permetterà ad Allegri di sopperire alle assenze senza perdere la fluidità di gioco mostrata nelle ultime uscite.