Milan Como, Allegri senza Rabiot: in due per una maglia. Svelato chi è il favorito
Il Milan si prepara alla sfida contro il Como con un dubbio amletico che agita i pensieri di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, maestro della gestione dei momenti della partita e fautore di un calcio solido ed efficace, deve fare i conti con l’assenza forzata di Adrien Rabiot. Il “Duca” francese, perno insostituibile della mediana rossonera grazie alla sua falcata e alla capacità di proteggere la difesa, salterà il match per squalifica, obbligando l’allenatore a ridisegnare il cuore del gioco.
Loftus-Cheek in pole position: la fisicità al potere
Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, il candidato principale per una maglia da titolare a San Siro è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, un vero “corazziere” dotato di una potenza fisica devastante e di una spiccata propensione agli inserimenti in area di rigore, sembra essere l’uomo scelto da Allegri per non far rimpiangere i centimetri di Rabiot. La sua capacità di strappare palla al piede potrebbe essere l’arma tattica del Diavolo per scardinare le linee compatte dei lariani.
Le alternative di classe: l’eleganza di Ricci e il genio di Modric
Nonostante la candidatura dell’inglese sia la più forte, il tecnico dei rossoneri valuta con attenzione altre due opzioni di altissimo profilo:
- Samuele Ricci: l’ex metronomo del Torino, regista moderno capace di dare ordine alla manovra con passaggi millimetrici e una visione di gioco che ricorda i grandi numeri 5 del passato.
- Luka Modric: il fuoriclasse croato e Pallone d’Oro, una leggenda vivente del calcio mondiale capace di dettare i tempi di gioco con un’intelligenza tattica superiore, ideale per gestire il possesso sotto pressione.
In questo momento, sia Loftus-Cheek che Ricci appaiono in vantaggio nelle gerarchie di Allegri rispetto a Youssouf Fofana. Il mediano ex Monaco, un “mastino” instancabile specializzato nella rottura del gioco avversario, potrebbe essere utilizzato dal tecnico toscano come arma a partita in corso per blindare il risultato.
La strategia del Diavolo
La scelta di Allegri dipenderà molto dall’atteggiamento che vorrà dare alla squadra. Se il piano è quello di dominare fisicamente il centrocampo, lo spazio per l’ex Chelsea è garantito. Se invece l’allenatore preferirà una gestione più ragionata del pallone per stanare il Como, le quotazioni di Ricci e Modric saliranno vertiginosamente.
