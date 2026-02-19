Milan Como, Gozzini ricostruisce la lite tra Allegri e Fabregas: ecco quando è scoppiata la polemica

Milan Como, Gozzini, su La Gazzetta dello Sport, ricostruisce quanto accaduto tra Allegri e Fabregas

Il pareggio tra Milan e Como ha lasciato in eredità un clima di altissima tensione. Come riportato da Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport, la calma mostrata da Massimiliano Allegri alla vigilia è svanita nel finale di partita, trasformandosi in una furia cieca che gli è costata il cartellino rosso. Tutto è nato da una discussione accesa tra l’allenatore rossonero e un membro dello staff di Fabregas, colpevole di aver inveito contro Saelemaekers. Allegri, per difendere il suo giocatore, ha invaso l’area tecnica avversaria intimando il silenzio: «Max si arrabbia quando vede il collega del Como prendersela con Saelemaekers: va dunque in difesa del suo giocatore e poi inizia la lite».

L’espulsione non ha placato gli animi, anzi. Allegri ha inizialmente rifiutato di abbandonare il campo, continuando a impartire ordini tattici prima di essere allontanato a fatica dai suoi collaboratori per evitare che il confronto degenerasse ulteriormente.

Milan Como, lo scontro prosegue nel post-partita

Il nervosismo si è spostato dai bordi del campo ai microfoni della stampa. Allegri ha duramente criticato l’atteggiamento della panchina del Como, reo di aver interrotto una ripartenza rossonera in modo antisportivo. Nonostante le scuse presentate da Fabregas tramite i media, il tecnico del Milan non ha voluto sentire ragioni: «E che vuol dire? Allora la prossima volta entro anche io, faccio una scivolata su chi parte. Io sono intervenuto per difendere il mio giocatore».

Il momento di massima tensione si è però verificato nel tunnel degli spogliatoi. I due allenatori si sono incrociati mentre Fabregas lasciava lo stadio e Allegri si recava in sala stampa. Tra i due sono volate parole pesanti e insulti, a conferma di un rapporto tutt’altro che idilliaco dopo i novanta minuti di gioco. «Lui è molto giovane, gli auguro di vincere tanto in carriera», aveva dichiarato ironicamente Allegri poco prima, ma il faccia a faccia finale ha cancellato ogni parvenza di diplomazia.