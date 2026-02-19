Milan Como, anche Calvarese conferma: «Fabregas era da cartellino rosso. Mentre sul secondo fallo di Saelemaekers…»

Milan Como, Calvarese parla così degli episodi che hanno fatto tanto discutere durante il corso del match: le sue parole

Non si placano le discussioni intorno alla direzione di gara di Maurizio Mariani nel pareggio tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, è intervenuto tramite il suo profilo Instagram per fare chiarezza sugli episodi più spinosi del match. Il focus principale riguarda la gestione dei cartellini, in particolare il mancato secondo giallo per Saelemaekers dopo un intervento su Baturina nei minuti finali della sfida.

Secondo Calvarese, la scelta di Mariani è stata corretta e figlia di una grande maturità professionale. La dinamica dell’azione non giustificava l’espulsione dell’esterno rossonero, data la posizione in campo e la pericolosità dell’intervento: «Secondo me Mariani, che è un arbitro di grande esperienza, fa bene a non estrarre una seconda ammonizione».

Milan Como, interpretazione e decisioni tecniche

Il principio seguito dal direttore di gara, condiviso pienamente dall’ex fischietto, è quello della certezza assoluta prima di procedere con un provvedimento definitivo. «Il secondo giallo deve essere certo al 100%. Siamo a 80 metri dalla porta, defilati, non c’è un’azione pericolosa», ha spiegato Calvarese, sottolineando come la discrezionalità arbitrale abbia premiato la fluidità del gioco senza penalizzare eccessivamente il Milan di Allegri.

Poche ombre, invece, sulla decisione riguardante la panchina lariana. Calvarese si è detto infatti concorde con il provvedimento preso nei confronti di Fabregas a seguito delle proteste: «Sono d’accordo sulla spinta di Fabregas. Qui c’è poco spazio per l’interpretazione, siamo di fronte a un rosso chiaro». Una gestione che, nonostante le polemiche, sembra aver trovato il consenso degli addetti ai lavori dal punto di vista regolamentare.