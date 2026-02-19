HANNO DETTO
Ravezzani critica Fabregas: «A San Siro scena vergognosa. Merita le stesse critiche di Bastoni con una pesante aggravante»
Ravezzani, noto giornalista, ha duramente criticato il comportamento di Fabregas ieri sera in Milan-Como: le dichiarazioni
Anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è intervenuto duramente su X per commentare il convulso finale di Milan-Como. Il giornalista non ha usato giri di parole per stigmatizzare la condotta di Cesc Fàbregas nei confronti di Alexis Saelemaekers, definendo il gesto antisportivo del tecnico lariano come un esempio negativo che non dovrebbe appartenere a chi siede in panchina.
PAROLE – «Cioè, Fabregas trattiene Saelemakers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergognosa. Merita le stesse critiche rivolte a Bastoni. Con un’aggravante: lui è l’allenatore».