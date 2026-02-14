Milan Como, la squadra di Fabregas perde un giocatore per squalifica: ecco chi salta il match di San Siro

Milan Como, Fabregas perde un giocatore per squalifica nella sfida persa contro la Fiorentina: ecco chi salta il match di San Siro

Il Como arriva alla sfida contro il Milan con il morale ammaccato e una pesantissima assenza in attacco. Dopo l’euforia per la semifinale di Coppa Italia, la squadra di Cesc Fabregas subisce uno stop interno contro la Fiorentina, perdendo 1-2 in un match caratterizzato da un finale ad altissima tensione e numerose decisioni arbitrali contestate.

La Fiorentina si è imposta grazie alla freddezza dei suoi singoli: Nicolò Fagioli ha sbloccato l’incontro, seguito dal raddoppio su rigore firmato da Moise Kean, obiettivo di mercato del club rossonero. Nonostante la reazione lariana nella ripresa, propiziata dall’autogol di Fabiano Parisi, il muro viola ha retto fino al triplice fischio, regalando tre punti d’oro alla formazione toscana in chiave salvezza.

Milan Como, tegola Morata: rosso e niente San Siro

Il nervosismo finale è costato carissimo ai padroni di casa in vista del recupero di mercoledì contro il Milan di Massimiliano Allegri. Oltre all’espulsione di Vanoli e di un collaboratore di Fabregas, il campo ha emesso un verdetto pesantissimo per il settore offensivo lariano: «Espulso Alvaro Morata che salterà il ritorno a San Siro contro il Milan». Senza il suo leader d’attacco, Fabregas dovrà inventarsi una nuova soluzione per scardinare la difesa rossonera in una partita che si preannuncia già caldissima.