Como Fiorentina, spunta uno striscione curioso tra gli spalti: «Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri»

Como Fiorentina, spunta uno striscione dedicato all’allenatore rossonero: ecco tutti i dettagli

La tensione per il ritorno a San Siro cresce dopo lo striscione polemico dei tifosi lariani. A un mese di distanza dall’1-3 dell’andata, firmato da un Mike Maignan in stato di grazia, il clima intorno alla sfida di mercoledì 18 febbraio si scalda. Non è solo una questione di punti, ma una vera e propria battaglia ideologica che divide il mondo del calcio.

Como Fiorentina, lo striscione della discordia e la filosofia di Fabregas

Durante il match odierno tra Como e Fiorentina, le telecamere di DAZN hanno inquadrato uno striscione inequivocabile esposto dai sostenitori di casa: «Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri». Un attacco diretto alla filosofia pragmatica del tecnico rossonero, che all’andata era riuscito a espugnare il Sinigaglia nonostante l’ottima prestazione corale della squadra di Cesc Fabregas.

Nonostante entrambi gli allenatori abbiano cercato di smorzare i toni nelle ultime settimane, la tifoseria ha deciso di alimentare il dibattito tra estetica e concretezza. Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a difendere il proprio cinismo