News
Como Fiorentina, spunta uno striscione curioso tra gli spalti: «Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri»
Como Fiorentina, spunta uno striscione dedicato all’allenatore rossonero: ecco tutti i dettagli
La tensione per il ritorno a San Siro cresce dopo lo striscione polemico dei tifosi lariani. A un mese di distanza dall’1-3 dell’andata, firmato da un Mike Maignan in stato di grazia, il clima intorno alla sfida di mercoledì 18 febbraio si scalda. Non è solo una questione di punti, ma una vera e propria battaglia ideologica che divide il mondo del calcio.
Como Fiorentina, lo striscione della discordia e la filosofia di Fabregas
Durante il match odierno tra Como e Fiorentina, le telecamere di DAZN hanno inquadrato uno striscione inequivocabile esposto dai sostenitori di casa: «Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri». Un attacco diretto alla filosofia pragmatica del tecnico rossonero, che all’andata era riuscito a espugnare il Sinigaglia nonostante l’ottima prestazione corale della squadra di Cesc Fabregas.
Nonostante entrambi gli allenatori abbiano cercato di smorzare i toni nelle ultime settimane, la tifoseria ha deciso di alimentare il dibattito tra estetica e concretezza. Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a difendere il proprio cinismo
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...