Milan Como, tensione tra Allegri e Fabregas: volano parole tra i due tecnici. Ecco cos’è successo

Milan Como, un finale colmo di tensione prosegue anche dopo la partita con protagonisti Allegri e Fabregas

Il clima di Milan-Como non si è placato al triplice fischio, anzi, è degenerato nel tunnel che porta alla sala stampa di San Siro. Protagonisti del durissimo faccia a faccia sono stati Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas. Mentre l’allenatore spagnolo usciva dalla sala conferenze, ha incrociato il tecnico livornese e tra i due è scoppiata un’accesissima discussione: «Tra i due sono volate parole (e parolacce) grosse».

Il motivo della furia di Allegri è da ricercare in quanto accaduto sul terreno di gioco durante il match. A scatenare l’ira dell’allenatore rossonero è stato il gesto antisportivo di Fabregas ai danni di Saelemaekers. Quel convulso episodio non solo ha infiammato gli animi in campo, ma ha portato anche all’espulsione diretta del tecnico del Milan, costretto a seguire il finale dalla tribuna.

Milan Como, le scuse di Fabregas e il nervosismo rossonero

Nonostante la tensione accumulata e lo scontro verbale ravvicinato, il tecnico del Como ha provato a gettare acqua sul fuoco una volta sedutosi davanti ai giornalisti. Durante le interviste di rito, lo spagnolo ha mostrato un volto più disteso, ammettendo le proprie colpe per l’accaduto. Il Casus belli rimane però evidente, nonostante il tentativo di riconciliazione: «Lo spagnolo si è scusato nel post gara» per il comportamento tenuto nei confronti dell’esterno belga.

Resta da capire se il giudice sportivo prenderà provvedimenti ulteriori dopo il parapiglia nel post-partita. Per il Milan di Allegri, si tratta di un episodio di estremo nervosismo che macchia una serata già complicata dal punto di vista disciplinare. La società rossonera attende ora di conoscere l’entità della squalifica per il proprio allenatore, sperando che le scuse di Fabregas servano a chiudere definitivamente il caso.