Milan, Clivet aiuta a rinnovare il Puma Home of Football. Novità su quella che è la casa della squadra femminile e dei giovani rossoneri

Come scrive acmilan.com, il partner rossonero Clivet, azienda di riferimento per il mercato europeo della climatizzazione, è stato tra i protagonisti dell’intervento di rinnovamento del Centro Sportivo dove ogni giorno si allenano la Prima Squadra femminile e tutte le squadre del Settore Giovanile. Interventi mirati alla parte impiantistica per assicurare il benessere delle persone e dell’ambiente.

PUMA House of Football, che vanta 7 campi di cui tre regolamentari, è diventato più funzionale grazie al recente restyling che ha coinvolto la palazzina al cui interno si trovano gli uffici, l’area video, l’area medica e fisioterapica e la palestra completamente rinnovata attraverso anche l’intervento di Clivet.

L’azienda veneta ha installato due pompe di calore full inverter aria-acqua, una pompa di calore per acqua calda sanitaria, una pompa di calore tipo rooftop. Questo importante progetto consolida ulteriormente il ruolo di Clivet che è Air Conditioning & Air Quality Partner di AC Milan, dimostrando come valori comuni quali passione, eccellenza e innovazione, possano unire mondi all’apparenza lontani come quello dello sport e dell’industria. Non va, infatti, tralasciata l’attenzione per la salute e la qualità dell’aria che rappresentano da sempre un must per AC Milan.