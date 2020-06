Milan, clausola di Bennacer valida dal 2021: l’algerino è incedibile

La clausola di 50 milioni relativa al centrocampista del Milan Ismael Bennacer varrà dal 2021: i rossoneri lo considerano incedibile

Ismael Bennacer rappresenta uno dei pochi punti fermi dell’attuale Milan: il giovane centrocampista algerino, acquistato per 16 milioni dall’Empoli, è diventato presto proprietario delle chiavi del centrocampo rossonero.

Nelle scorse ore è spuntata la notizia dell’esistenza di una clausola per cui il giocatore può essere ceduto alla cifra di 50 milioni. Ebbene, la clausola c’è, ma come riportato da Gianluca di Marzio sarà valida solo a partire dal 2021 (e quindi non già per la prossima sessione di mercato). Nonostante ciò Bennacer rimane un punto fermo per il Milan e di conseguenza è considerato incedibile.