Milan ci prova seriamente per Tonali: primi contatti avviati

Il Milan punta in alto e lo fa mettendo nel mirino il centrocampista italiano di maggior prospetto e potenziale, ovvero Sandro Tonali

Come rivelato dai colleghi di Calciomercato.com il Milan avrebbe avuto nei giorni scorsi dei contatti esplorativi con il Brescia e l’agente proprio di Sandro Tonali.

Quella che prima si pensava fosse solo una gara a due tra Inter e Juventus ora è diventata a tre con i rossoneri in vantaggio dopo i primi contatti.

Ad ogni modo il lato economico rimane importante e il Brescia valuta Tonali circa 50 milioni di euro. Il Milan non è intenzionato ad attingere totalmente dal budget di 75 milioni stabilito per il calciomercato e per questo la eventuale cessione di Paquetá permetterebbe ai rossoneri di trovare i soldi necessari per fare il passo decisivo verso il centrocampista classe 2000.