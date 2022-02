Milan, che stagione di Theo Hernandez! È già record personale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si gode una stagione super di Theo Hernandez, fresco di rinnovo di contratto, che ha già raggiunto un record personale

«Theo Hernández ha fornito 14 assist da quando gioca in Serie A (2019/20), di cui sei in questa stagione: si tratta del nuovo record personale per il terzino francese in un singolo campionato».