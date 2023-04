Milan, in Champions serve spirito: l’obiettivo dei rossoneri è chiaro! Pioli e la squadra devono migliorarsi rispetto alle altre competizioni

In Europa il Milan ha l’obiettivo di ribaltare una stagione che nelle altre competizioni non è girata nel verso giusto: niente difesa del titolo di campionato di Serie A; fuori in Coppa Italia agli ottavi; brutalizzata dall’Inter in Supercoppa. La musica della Champions, però, è sempre risuonata bene alle orecchie dei giocatori di Pioli.

Gazzetta.it assegna alle tre squadre presenti in Champions League una parola d’ordine e per i rossoneri è «leggerezza». La scelta riguarda lo spirito che il Milan mette in questa competizione. Non è tanto la storia a trascinare la squadra, che a livello di rosa non è paragonabile a quelle che hanno vinto il trofeo dalle grandi orecchie. È il fatto che il Milan sia entrato nelle sfide europee senza altri pensieri in testa: così ha portato avanti il suo percorso.