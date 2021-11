Milan Champions League: record negativo per la prima volta nella storia

Milan Champions League: arriva un record negativo per la storia rossonera in più di 120 anni. Ecco la statistica del girone europeo

Che il Milan di Champions League non fosse quello che tutti conoscevano era risaputo fin dall’inizio. Tuttavia, è arrivato un record negativo per la storia del club in questa competizione europea.

Secondo quanto riferisce Paolo Opta, dopo il pareggio interno contro il Porto, infatti, per la prima volta il Milan non ha vinto nemmeno una delle prime quattro partite del girone di Champions League. Lo score è risaputo: tre sconfitte e un pareggio.