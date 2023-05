Milan, la Champions si allontana: non solo colpa del turnover. Pioli sbaglia gli undici in campo ma anche modulo

La punizione di Messias, o la zampata di Krunic, salva il Milan dallo sprofondo e regala ai rossoneri il pari nel recupero contro la Cremonese. Un Milan spento, involuto, non brillante: una situazione non dovuta per forza al turnover. Sette cambi rispetto alla formazione titolare non è stato l’unico problema.

Senza centroavanti vero, con Origi pronto a muoversi per tutto il campo, la soluzione di Pioli è stata adottare un 4-2-2-2, che non ha funzionato ad Empoli come non ha funzionato a San Siro contro la formazione di Ballardini. Gli equilibri non c’erano e l’effetto sorpresa che voleva creare Pioli dura quindici minuti. E le altre pretendenti di Champions fuggono. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.