Milan, è tempo di cessioni: ecco i due volti prossimi a lasciare i rossoneri

Milan, è il momento di cedere: ecco chi sono i due giocatori più vicini a lasciare i rossoneri nei prossimi giorni. La situazione in uscita

Decisamente attivo finora il mercato in entrata per il Milan, che nelle ultime settimane ha accolto Mike Maignan tra i pali, Florenzi e Ballo Toure in difesa, Giroud in attacco. Ora, però, è il momento per i rossoneri di pensare anche alle cessioni, così da piazzare gli esuberi della rosa che attualmente non rientrano nei piani del club.

I due nomi in uscita sono principalmente quello di Andrea Conti e di Samu Castillejo, per cui sono stati effettuati diversi sondaggi ma non è stata presentata alcun offerta ufficiale. Sicuramente il terzino italiano piace a Sampdoria, Genoa, Cagliari e Atalanta e una cosa è certa: chi lo vuole dovrà pagare una buonuscita, dato che guadagna 2.5 milioni di euro all’anno e va in scadenza nel 2022. Discorso analogo per Castillejo, che ha interessi da alcuni club in Spagna (Getafe su tutti), ma per cui il Milan non ha ricevuto proposte concrete. Nei prossimi dieci giorni sono attese notizie anche su questo fronte.