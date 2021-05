Milan, c’è Maignan: come cambia il futuro della squadra lo spiega questa mattina Gazzetta dello sport che apre al nuovo portiere rossonero

Milan, c’è Maignan: come cambia il futuro della squadra lo spiega questa mattina Gazzetta dello sport che apre al nuovo portiere rossonero. La rosea di questa mattina non usa mezzi termini per definire la situazione di Donnarumma, alla uce di quanto accaduto ieri, ovvero l’arrivo e la firma di Maignan per cinque anni: “Diavolo la pazienza è finita. Il Milan non cede a Raiola. Ora Donnarumma cerca casa”.

COSA NON HA FUNZIONATO- Il quotidiano spiega che cosa potrebbe aver portato alla rottura definitiva- “Il portiere non ha preso le distanze dalle richieste milionarie dell’agente. Nel futuro ipotesi Juve, Barça o Psg ma sarà difficile trovare un maxi ingaggio”.