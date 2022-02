Milan, c’è l’invito al torneo estivo in USA con Juve, Real e Barcellona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo quanto riportato da ESPN, il Milan ha ricevuto l’invito al torneo estivo negli USA con Juventus, Real Madrid e Barcellona

Il Milan riceverà l’invito per il torneo estivo negli Stati Uniti organizzato da Juventus, Real Madrid e Barcellona, come riportato da ESPN. Le tre società, promotrici del progetto Superlega, sono pronte a dare il via alla competizione.

Sarà un torneo nello stile dell’International Champions Cup. Verrà giocata tra la California e Washington.