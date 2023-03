Milan, Cardinale a Milano nei prossimi giorni: priorità allo stadio. Zona La Maura in pole, ma si studiano anche le alternative

Gerry Cardinale tornerà a Milano nei prossimi giorni: tema all’ordine del giorno sarà lo stadio. Bisognerà decidere quale zona ospiterà il nuovo stadio del Milan: in pole rimane la zona La Maura, studiata nelle ultime settimane.

Le alternative per il nuovo progetto rossonero rimangono San Donato e Assago-Rozzano, considerata anche dall’Inter per un futuro impianto. Tutto è ancora da decidere e Cardinale sta conducendo in prima persona la questione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.