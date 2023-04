Milan, ora testa al campionato: bisogna rientrare nelle prime quattro

Prima di pensare alla semifinale di Champions League il Milan deve assolutamente recuperare terreno in campionato

La semifinale di Champions League affascina e carica il mondo Milan, ancora di più perché si tratta di un derby. Ma come riporta il Corriere dello Sport, prima di pensare al doppio confronto europeo contro l’Inter, i rossoneri devono assolutamente pensare alla rimonta in Serie A. Attualmente infatti il 5° posto non basta per qualificarsi alla prossima Champions e vivere altre notti magiche.

Il rientro nelle prime quattro passa già dalla gara di Lecce di domani a San Siro. Servirà riscattare il brutto pareggio della gara di andata. Dopodiché ci sarà il vero spartiacque, lo scontro diretto all’Olimpico contro la Roma di Mourinho, attualmente al 4° posto e davanti al Milan di tre punti. Avvicinandosi a ridosso dell’euroderby ci saranno le sfide contro Cremonese e Lazio, altre gare da non fallire e in cui Pioli dovrà anche essere bravo a dosare le forze. In mezzo alla doppia sfida di semifinale i rossoneri saranno impegnati contro lo Spezia. Il rush finale sarà composto dalle gare contro Sampdoria e Verona, intervallate da un altro scontro diretto, contro la Juventus.