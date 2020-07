Milan, Calhanoglu tuona: «Oggi troppe fake news»

Il centrocampista turco ha affidato ad Instagram una risposta piccata in merito ad alcune indiscrezioni sul suo futuro nel Milan

Hakan Calhanoglu non ci sta e risponde per le rime all’articolo apparso questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in cui si faceva riferimento ad una possibile volontà del calciatore a tornare in Germania, non intendendo quindi rinnovare il contratto con il Milan.

Attraverso una Instagram Story sul suo profilo personale, Calhanoglu ci ha tenuto a smentire categoricamente questa indiscrezione con una frase che non lascia spazio ad interpretazioni: «Oggi troppe fake news sui giornali».