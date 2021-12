Milan, Cairo: «Bremer e Pobega? Nessun dialogo con i rossoneri»

Calciomercato Milan. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine della presentazione del libro di Zlatan Ibrahimovic

DIALOGHI DI MERCATO COL MILAN – «Noi dobbiamo pensare oggi a fare bene in campionato nelle ultime gare che rimangono prima della sosta, il calciomercato è molto lontano. Poi vedremo, non abbiamo parlato col Milan e con nessuno. Pobega è da noi in prestito, è un giocatore forte che sta facendo buonissime cose. Ne parleremo al momento giusto, questo non è il momento per parlarne».