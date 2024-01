Milan Cagliari, RETROSCENA Bartesaghi: doveva essere titolare, ecco cosa è successo negli ultimi giorni per il terzino

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi doveva essere titolare questa sera a San Siro per Milan Cagliari, valida per gli ottavi di Coppa Italia. In fascia, però, giocherà Alex Jimenez della Primavera.

Il motivo? Bartesaghi non è stato bene negli ultimi giorni causa influenza: per questo motivo non era al 100% e Pioli ha preferito optare per un’altra scelta.