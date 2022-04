Milan Botman, ci siamo: la chiusura è ad un passo e Maldini...

Il Milan è ad un passo dalla chiusura per Sven Botman. Il difensore centrale, attualmente al Lille, si prepara a vestire rossonero

Il Milan presto chiuderà il colpo Sven Botman. Dopo aver definito praticamente tutti i dettagli con il giocatore, è molto vicina la chiusura anche con il Lille per 33 milioni di euro. Come riportato da Calciomercato.com, si attende solo l’aritmetica qualificazione in Champions League.

Decisivo anche il ruolo di Paolo Maldini nel convincimento del giocatore a sposare la causa rossonera. Il difensore ha già preso informazione sull’ambiente dall’amico Mike Maignan.