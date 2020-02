Niente rinnovo finora per Jack Bonaventura che da oggi potrebbe firmare con qualsiasi club e svincolarsi a zero a giugno

Non è ancora arrivato il rinnovo per Giacomo Bonaventura in forza al Milan dal settembre 2014. Oggi il mercato dei parametri zero si apre e tutti i calciatori in scadenza nel giugno 2020 sono ora liberi di firmare con qualsiasi club per la prossima stagione.

Bonaventura in cinque anni e mezzo ha collezionato 168 presenze e ha realizzato 34 reti. Nel corso della sua permanenza al Milan ha subito anche diversi infortuni che lo hanno costretto più volte a saltare intere parti di stagioni. Alla finestra, c’è la Lazio che attende una decisione del calciatore che però, ha dato la sua priorità ai rossoneri.