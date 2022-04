Duelli Milan Bologna: Theo sfida Hickey sulla sinistra

È la vigilia di Milan Bologna. Nel match di San Siro tanti i duelli in mezzo al campo tra questi quello a sinistra tra Theo Hernandez e Hickey

Hickey è un 2002 ed è tra i cinque giocatori più giovani che hanno collezionato più di 25 gettoni nei cinque maggiori campionati in corso. Hernández è un 1997, più affermato ed esperto ma pur sempre con tanta carriera davanti. Hanno gamba e spinta, soluzioni offensive pericolose e in grado di fare la differenza. Guidano Milan e Bologna per falli subiti (59 lo scozzese, 51 Theo), a testimonianza della capacità di salire e creare insidie. Al campo il verdetto