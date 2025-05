Milan Bologna, Salvini non ci sta: «C’era più anima in Serie B, il problema non è Conceicao. Il risultato sportivo non è la priorità…». Le ultimissime

Matteo Salvini ha concesso un’intervista a Telelombardia. Di seguito le sue parole a pochi minuti dal termine della finale di Coppa Italia del suo Milan contro il Bologna in cui ha messo in mostra tutta la sua amarezza.

LE PAROLE – «Da tifoso, però, ovviamente ci speravo nella vittoria. C’era più anima in B ai tempi di Giussy Farina, in campo s’è vista la pochezza che c’è in dirigenza. Conceiçao? Il problema non è l’allenatore: chi l’ha scelto? E quello di prima? E la panchina che abbiamo? Mi sono fatto l’idea che ci sia più interesse al merchandising, ai giubbotti in stile college americano, alle sfilate e ai profumi che non alla fatica e al sudore sul campo».