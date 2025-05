MN24 – Milan Bologna, il programma dei rossoneri verso la finale dell’Olimpico: tutti i dettagli

Milan Bologna, riposo ora per i rossoneri in vista della finale di questa sera all’Olimpico: alle 19 la partenza verso l’impianto romano

Come appreso da Milannews24, Il Milan si prepara per la finale di Coppa Italia contro il Bologna, prevista per questa sera alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Questa potrebbe essere la seconda vittoria della stagione per il Milan, dopo la Supercoppa Italiana conquistata contro l’Inter.

La squadra milanista ha trascorso la mattinata in ritiro a Roma, con una riunione tecnica seguita dal pranzo. Ora i giocatori sono nelle loro stanze per il riposo pomeridiano. La partenza per lo stadio Olimpico è prevista per le 19:00.

Il Milan arriva a questa finale dopo aver già affrontato il Bologna nel campionato di Serie A, vincendo con un convincente 3-1. La squadra di Conceiçao sembra in buona condizione e potrebbe sfruttare la sua capacità di rimonta per conquistare il trofeo