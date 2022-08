Milan Bologna, le pagelle di De Ketelaere: «Da applausi»

Le pagelle dei quotidiani esaltano Charles De Ketelaere, che ieri in Milan-Bologna ha fatto il suo esordio da titolare

Charles De Ketelaere lascia subito il segno nel Milan. Contro il Bologna una prestazione super all’esordio da titolare con tanto di assist per il primo gol di Leao. Le pagelle dei quotidiani per il belga.

Corriere dello Sport: 7,5 – Prima ruba il pallone a Schouten poi regala a Leao il gol dell’1-0, si ripete poi per Kalulu, tutte le volte che tocca il pallone è un’invenzione da applausi.

Gazzetta dello Sport: 7,5 – Un tour elettorale lungo un’ora: gioca a tutto campo e San Siro lo vota per acclamazione. P.s.: visione e tocco principeschi, da giocatore top.

Tuttosport: 7 – Dopo i lampi da subentrato, le magie da titolare. Un’ora di qualità, anche se per metà primo tempo si nota poco. Ma quando si nota, sono solo applausi con tocchi raffinati, giravolte e idee illuminanti: l’assist per Leao, ma anche un babà per Kalulu.