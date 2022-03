Milan Bologna, c’è un recupero per Mihajlovic: le ultime da Casteldebole

Il Bologna è sceso oggi in campo a Casteldebole, in vista della partita di campionato contro il Milan

Il Bologna è sceso oggi in campo a Casteldebole, in vista della partita di campionato contro il Milan.

IL COMUNICATO – La preparazione dei rossoblù, in assenza dei Nazionali, è proseguita questo pomeriggio a Casteldebole. Attivazione atletica e serie di partitelle insieme ai ragazzi della Primavera. Federico Santander si è allenato in parte con i compagni, differenziato per Ibrahima Mbaye, Michael Kingsley e Nicolas Dominguez.