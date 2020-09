Milan-Bodo/Glimt streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Bodo/Glimt streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il terzo turno preliminare di Europa League

Milan-Bodo/Glimt streaming: terzo turno preliminare di Europa League per i rossoneri, dopo aver sconfitto al secondo gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Con un’altra vittoria gli uomini di Pioli accederebbero ai playoff, l’ultimo scoglio prima della fase a gironi. I norvegesi hanno ottenuto negli scorsi giorni l’ennesima vittoria in campionato, per 3-1 contro il Brann, salendo a quota 50 punti in classifica e consolidando sempre di più la prima posizione (sono 16 i punti di vantaggio sul Molde secondo). Il Milan, dalla sua, viene da una convincente vittoria alla prima di campionato contro il Bologna: la doppietta di Ibrahimovic ha regalato al Diavolo i primi tre punti della stagione e soprattutto ha confermato quanto di buono fatto vedere nel post lockdown.

Milan-Bodo/Glimt streaming e diretta tv

Milan-Bodo/Glimt è in programma giovedì 24 settembre 2020 alle ore 20:30 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Bodo/Glimt, ultime e probabili formazioni

MILAN – Torna indisponibile Rebic per squalifica. Out anche Conti, Musacchio e Romagnoli. Scelte obbligate in difesa quindi per mister Pioli, che schiererà ancora Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. La diga di centrocampo dovrebbe essere composta sempre da Kessie e Bennacer, mentre il tris di trequartisti vedrà agire insieme Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Davanti confermato il solito Ibrahimovic.

BODO/GLIMT – 4-3-3 per gli uomini di Knutsen. In difesa dovrebbero esserci a destra Kondradsen, Bjorkan a sinistra e la coppia formata da Lode e Hoibraten centralmente. Berg agirà davanti alla difesa, affiancato dalle mezzali Fet e il capitano Saltnes. In attacco invece la punta Boniface verrà supportata dagli esterni Hauge e Zinckernagel.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE BODO/GLIMT (4-3-3) – Haikin; Konradsen, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All.: Knutsen

Milan-Bodo/Glimt, la designazione arbitrale

Giovedì sera, il Milan affronterà il Bodo/Glimt, nel match valido per il terzo turno preliminare di Europa League. I rossoneri, qualora riuscissero a battere il club norvegese, incontrerebbero ai play off una tra Besiktas o Rio Ave. A dirigere l’incontro sarà Fran Jovic, accanto come assistenti avrà Ivica Modric e Hrvoje Radic. Quarto uomo Mario Zebec.