Un blitz oggi quello dell’Herta berlino che si è presentato a Milano con un assegno da 27 milioni di euro. Manca l’ultimo ok del Piatek

Dalla Germania trapela che l’affare Piatek-Herta Berlino è ai dettagli. Oggi il club tedesco ha presentato ai rossoneri un’offerta da 27 milioni di euro per acquisire le prestazioni del Polacco. Si pensa che l’operazione possa chiudersi a breve: il polacco non vuole perdere il treno per l’Europeo e all’Herta, in Bundesliga, troverebbe lo spazio necessario per tornare a giocare e segnare con continuità.

Mancano poco più di 48 ore alla chiusura del mercato e la società rossonera sta attualmente lavorando molto di più sulle cessioni. Suso è a Siviglia per le visite mediche, Piatek dovrebbe volare in Germania e rimane da risolvere la situazione Ricardo Rodriguez. Dopo il No del Milan al Napoli, resta in corsa solo il PSV Eindhoven.