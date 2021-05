Milan Benevento, l’arrivo del pullman rossonero a San Siro – VIDEO

Milan Benevento, l’arrivo del pullman rossonero a San Siro: le immagini a pochi minuti dal match valevole la 34ª giornata di Serie A

Appena arrivato il pullman rossonero a San Siro a pochi minuti dal match in programma questa sera (ore 20.45) contro il Benevento. Una gara da non sbagliare per il Milan di Pioli per restare agganciati al treno Champions League e riscattarsi dopo le due brutte sconfitte rimediate contro Sassuolo e Lazio.