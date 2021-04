Milan-Benevento: ballottaggio in difesa tra due giocatori

Milan-Benevento: Stefano Pioli starebbe valutando diverse opzioni. Una su tutte quella di Alessio Romagnoli al posto di Simon Kjaer

Domani il Milan sfiderà il Benevento nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Stefano Pioli non avrebbe ancora scelto la formazione che scenderà in campo contro i campani.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, vi sarebbe un chiaro ballottaggio in difesa: uno tra Romagnoli o Kjaer dovrà rimanere in panchina. Tomori, pur non particolarmente brillante nelle ultime uscite, dovrebbe comunque partire titolare.