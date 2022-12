Milan, Bakayoko ai margini: il punto sul suo futuro

Tiemouè Bakayoko è sempre più ai margini al Milan. Per il francese si cercherà una nuova sistemazione a gennaio

Il Milan cerca una sistemazione nel mercato di gennaio per Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese è fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli e difficilmente accumulerà minuti in gare ufficiali in questa stagione.

Come riporta Tuttosport, per lui ci sono richieste in Turchia, più precisamente dall’Adana Demirspor di Vincenzo Montella. La destinazione però non sembra essere gradita dal giocatore.