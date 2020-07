Milan attento a Milik: dalla Spagna arriva un forte interessamento

Il Milan è alla ricerca del post Ibrahimovic e nel periodo del lock pareve essere in dirittura d’arrivo Milik, ma ad oggi appare complicato

Milik probabilmente lascerà il Napoli al termine della stagione avendo il contratto in scadenza a giugno 2021 e con il rinnovo sempre più lontano. De Laurentiis non vuole perderlo a zero e per questo lo metterà sul mercato in estate.

Durante il lockdown si era fatto forte il pressing del Milan sul polacco ma ad oggi l’Atletico Madrid pare essere il club più accredito ad accontentare i partenopei accettando la richiesta di 40-50 milioni di euro.