Milan, in attacco si parla francese: la chiave non è solo Giroud. L’attaccante Blues è il bomber, ma nelle marcature rossonere c’è un altro

Il Milan parla francese e non solo per il numero di giocatori Blues presenti nella rosa rossonera. Sono francesi i due uomini più pericolosi in proiezione offensiva per il Milan: Giroud e Theo Hernandez.

Gli altri si fanno vedere a sprazzi, da Leao a Brahim Diaz, loro due invece sono sempre coinvolti: nelle ultime otto esultanze, loro ci sono. Quattro a testa, tenendo esclusi i gol di Messias contro Monza e Atalanta. Saranno loro gli uomini da bloccare per Spalletti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.