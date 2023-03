Milan, l’attacco rossonero non gira: ecco i numeri del problema. Poche reti e il paragone con la scorsa stagione è evidente

In vista della grande sfida di domenica sera, tra Milan e Napoli, Pioli prepara la sfida consapevole che i rossoneri hanno un problema da risolvere: i pochi gol. Si tratta di 10 gol nelle ultime 12 partite, pochi se si compara il tutto allo scorso anno.

Dopo 27 giornate, quest’anno il Milan ha segnato 44 reti: nove in meno rispetto allo scorso anno, quando aveva toccato quota 53 reti. Un problema che in realtà ha una spiegazione, soprattutto nel passato recente. Da quando Pioli ha optato per il cambio modulo, il valore degli excepted goals, ossia il dato che calcola la pericolosità offensiva, è passato da 1,43 a 1,10. Segno che i rossoneri non fanno fatica a segnare, ma a costruire. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.