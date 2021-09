Milan Atletico Madrid, probabili formazioni: le possibili scelte di Pioli

Giornata di vigilia di Milan Atletico Madrid. Rossoneri in campo per la rifinitura, con Stefano Pioli che prepara la formazione per domani

Si avvicina il calcio d’inizio di Milan Atletico Madrid. I rossoneri tornano ad ospitare un match di Champions League dopo 7 anni, oggi giornata di vigilia per il gruppo di Pioli, che ritrova Kjaer e Florenzi. Entrambi partiranno però dalla panchina. Al danese verrà preferito ancora Romagnoli in coppia con Tomori, mentre Saelemaekers è in questo momento inamovibile dal tridente dietro la punta. Così come è inamovibile Tonali al fianco di Kessiè in cabina di regia. L’unico dubbio riguarda il riferimento offensivo, con Rebic in vantaggio su Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.