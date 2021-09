Milan Atletico Madrid, i giornali italiani concordi: «Rigore inesistente»

I quotidiani sportivi italiani concordi sul rigore che ha regalato la vittoria all’Atletico Madrid contro il Milan: «Rigore inesistente»

È concorde il giudizio dei principali quotidiani sportivi sul penalty assegnato all’Atletico Madrid per tocco di mano di Kalulu che ha permesso agli spagnoli di battere il Milan: «Rigore inesistente» scrivono i principali quotidiani sportivi italiani.

E se il Corriere dello Sport si limita a titolare: «Milan, che rabbia», La Gazzetta dello Sport e Tuttosport attaccano: «Milan scippato». Non una bella serata per Cakir e il Var: i rossoneri se la sono giocata alla pari, anche in inferiorità numerica per un’ora di gioco. Dopo due sconfitte il passaggio del turno diventa difficile, ma non impossibile.