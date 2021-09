Milan Atletico Madrid: ballottaggio Rebic Leao per Pioli

Milan Atletico Madrid: Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del match di domani. Ecco chi è in vantaggio tra i due

Si avvicina il momento di Milan Atletico Madrid. Stefano Pioli ha già in mente la propria formazione tipo per fronteggiare la corazzata del Cholo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, il tecnico rossonero avrebbe ancora un ballottaggio da sciogliere.

Si tratta infatti della catena offensiva di sinistra: Rebic o Leao. Entrambi hanno cominciato alla grande questa stagione ed è davvero difficile per Pioli scegliere uno dei due a cuor leggero. Nella rifinitura odierna, l’allenatore emiliano dovrebbe riuscire a chiarirsi le idee in merito. Per il momento, è in leggero vantaggio il portoghese.