Rebic Milan: l’arma in più di Stefano Pioli, grinta e cinismo

Rebic punta a ripetersi dopo le ottime performance con Liverpool e Juventus. L’attaccante rossonero è l’arma in più di Pioli

Rebic sta bene mentalmente, carico e concentrato. L’attaccante croato è stato decisivo contro la Juventus, nel match dello Stadium conclusasi 1-1: per lui terza stagione con la maglia rossonera.

Pioli ha un’arma in più in attacco, in attesa di Ibrahimovic e Giroud. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.