Milan Atletico Madrid: alcuni tifosi rossoneri sono già davanti allo stadio

Milan Atletico Madrid: entusiasmo in vista della sfida di questa sera. Alcuni tifosi sono già fuori dallo stadio. Le ultime

Sale l’entusiasmo e la temperatura in vista di Milan Atletico Madrid. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, alcuni tifosi rossoneri sono già fuori dallo stadio di San Siro per intonare cori, contornati da sciarpe, bandiere e fumogeni.

Il diavolo torna in Champions a Milano e la tensione dunque è già alle stelle. Questa sera tutto esaurito, con il popolo rossonero pronto a sostenere i rossoneri in un impegno ostico ma che il Milan vuole trasformare in impresa.