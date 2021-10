Milan Atletico: Cakir ne combina un’altra. L’ episodio

Cuneyt Cakir si è reso nuovamente protagonista. Il fischietto di Milan Atletico non sembra vivere un momento di forma. Ecco l’accaduto

Cuneyt Cakir ancora protagonista. Il fischietto che ha diretto l’incontro di San Siro Milan Atletico, è stato nuovamente protagonista di una svista piuttosto pesante nel match tra Germania e Romania, valido per la qualificazione ai Mondiali.

Dopo cinque minuti di gioco, l’arbitro turco assegna un rigore ai tedeschi per un contatto di Burca su Werner: questa volta, però, il VAR funziona bene e lo richiama all’ On field review. A questo punto Cakir toglie il penalty: azione che, in tutta sincerità, non aveva nemmeno bisogno di essere rivista.

Insomma, la Uefa non ha fermato Cakir dopo gli errori di San Siro ma forse un turno di stop gli servirebbe come il pane.