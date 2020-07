Milan-Atalanta, è la sfida tra le squadre più in forma del momento

Le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte. Milan-Atalanta è la sfida di cartello della prossima giornata di Serie A

Le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte. Milan-Atalanta è la sfida di cartello della prossima giornata di Serie A, un match da over per gli scommettitori. Come ha giustamente sottolineato Stefano Pioli, i rossoneri sono totalmente cambiati da quella nefasta partita d’andata. Quel 5 a 0 incassato dagli uomini di Gian Piero Gasperini (assente per squalifica per l’espulsione contro il Bologna) è un lontano ricordo. Gli attacchi delle due squadre sono in gran forma e nelle ultime uscite hanno anche concretizzato diverse goleade. Riuscirà il Milan a prendersi la rivincita della sfida d’andata?